Ведущий китайский производитель микросхем SMIC сталкивается с проблемами выхода годных чипов

После нескольких раундов ограничений на продажу оборудования для производства полупроводников в Китай чемпион по производству чиповой продукции, компания Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), наконец-то ощутила их последствия.
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