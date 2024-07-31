Pirelli выбрала составы шин для Монцы, Баку и Сингапура

PirelliКомпания Pirelli, которая является монопольным поставщиком резины для чемпионата мира Формула 1, назвала составы покрышек, которые будут использоваться на трёх сентябрьских этапах в Италии, Азербайджане и Сингапуре.
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