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Логика убийства Украины

Логика убийства Украины

Ростислав Ищенко *** Бытовые убийства, как правило, бывают случайными: кто-то слишком много выпил, или оказался излишне вспыльчивым, неадекватно оценил ситуацию – и вот вам свежий труп и убийца, не понимающий как это произошло, ведь он этого не хотел.

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