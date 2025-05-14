Из Омска можно будет летать на выходные в Екатеринбург. В расписании аэропорта вдобавок к вылетам по пятницам и вторникам с 30 мая появится еще один рейс - по воскресеньям.
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Из Омска можно будет летать на выходные в Екатеринбург. В расписании аэропорта вдобавок к вылетам по пятницам и вторникам с 30 мая появится еще один рейс - по воскресеньям.