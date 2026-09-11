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Путин отметил роль ветеранов СВО в развитии паралимпийского движения

Путин отметил роль ветеранов СВО в развитии паралимпийского движения

Президент России Владимир Путин обратился к лауреатам, организаторам и гостям церемонии вручения премии «Герои Отчизны — Герои спорта».

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