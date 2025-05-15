✍Все желающие могут оставить свои пожелания на СТЕНЕ ПАМЯТИ, связанные с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.
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✍Все желающие могут оставить свои пожелания на СТЕНЕ ПАМЯТИ, связанные с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.