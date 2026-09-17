Ускоренное расслабление: как напиток из магния и вишневого сока помогает уснуть

В социальных сетях новый тренд: пользователи готовят напиток Sleepy Girl Mocktail, который, как утверждается, поможет расслабиться после тяжелого дня и быстрее уснуть.
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