Обозреватель "Царьграда" Банишевская: Россия близка к антирекорду рождаемости

В прошлом году в России зафиксировали исторический минимум рождаемости за последнюю четверть века. Зарегистрировано было 1,265 млн младенцев, рождаемость упала до рекордно низкого уровня – по этому показателю страна близка антирекорду, считает обозреватель Tsargrad.