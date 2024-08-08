Обозреватель "Царьграда" Банишевская: Россия близка к антирекорду рождаемости

В прошлом году в России зафиксировали исторический минимум рождаемости за последнюю четверть века. Зарегистрировано было 1,265 млн младенцев, рождаемость упала до рекордно низкого уровня – по этому показателю страна близка антирекорду, считает обозреватель Tsargrad.
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