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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Харден обошел Элвина Хэйса и стал 12-м в списке самых результативных игроков в истории НБА

Набрав в сегодняшней игре против «Атланты» 25 очков, защитник Джеймс Харден довел общее количество набранных очков за карьеру до 27316, тем самым обойдя в списке самых результативных игроков за всю историю НБА Элвина Хэйса (27313).

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