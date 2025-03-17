Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Загадка Ельцин Центра

Загадка Ельцин Центра

Несмотря на резкую критику общественности, филиал Центра открылся в Москве    В своем недавнем выпуске популярной программы «Бесогон» на российском телевидении кинорежиссер Никита Михалков выразил возмущение открытием в центре Москвы филиала печально знаменитого Ельцин Центра в Екатеринбурге.

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