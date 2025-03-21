Торговые войны — штука выгодная, но не для всех

Сейчас оказалось самым надежным инвестировать в экономику стран типа Вьетнама или Мексики Георгий Смирнов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Андрей Кушниренко На фоне разделения мировой экономики на блоки во главе с Китаем и США ряд государств стали выполнять функции посредников в торговых взаимоотношениях, подчеркнули экономисты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Кембриджского университета.