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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков пропустил 3 шайбы от «Миннесоты» и получил малый штраф за подножку. Поражение – 9-е в сезоне

Вратарь «Каролины» отразил 23 из 26 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (0:4). Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

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