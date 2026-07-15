Прогноз погоды в Крыму на 15 июля 🌦 В Симферополе +25 и небольшой дождь В Севастополе +26 и малооблачно В Евпатории +26 и малооблачно В Черноморском +26 и малооблачно В Джанкое +28 и небольшой дождь В Ялте +26 и небольшой дождь В Алуште +26 и небольшой дождь В Керчи +26 и небольшой дождь В Армянске +27 и небольшой дождь В Красноперекопске +27 и небольшой дождь В Бахчисарае +25 и небольшой дождь В Феодосии +26 и небольшой дождь В Судаке +26 и небольшой дождь Картинка сгенерирована ИИ тест тест.