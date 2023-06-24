Пригожин сделал то, что не должен был делать

Чтобы там не произошло, какие бы ни были отношения Шойгу и Герасимова, был ли обстрел лагерей, где "музыканты" проходили переформирование, ракетами и артиллерией по приказам командования МО РФ или нет (с этим тоже необходимо разбираться), но призывы Пригожина к мятежу, а их стоит воспринимать именно так, это переход граней.