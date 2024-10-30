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За рулем

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Российские трассы переведут на зимний скоростной режим

Российские трассы переведут на зимний скоростной режим

С 28 октября на федеральных трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» введен зимний скоростной режим. В «Автодоре» уточнили, что изменение скоростного режима поможет обеспечить безопасность движения автомобилистов при неблагоприятных погодных условиях, характерных для зимнего периода.

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