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Президент «ПСЖ» о Роналду: «Легенда, звезда, восхищаюсь им. Но трансфер невозможен»

Президент «ПСЖ» о Роналду: «Легенда, звезда, восхищаюсь им. Но трансфер невозможен»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи исключил подписание форварда Криштиану Роналду. «Он легенда, звезда.

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