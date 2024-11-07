Продажи GTA 5 достигли 205 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 – 67 миллионов Grand Theft Auto V ...

Продажи GTA 5 достигли 205 миллионов копий, Red Dead Redemption 2 – 67 миллионовGrand Theft Auto V добилась огромного успеха, которого мало кто из игр в истории смог достичь, и даже спустя более 10 лет после ее выпуска игра продолжает хорошо продаваться, как недавно сообщил издатель Take-Two в… источник#Grand_Theft_Auto_V #Red_Dead_Redemption_2.