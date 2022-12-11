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Пресс-атташе «Кайрата» об уходе Васина: «Сейчас идут переговоры. Вся остальная информация не соответствует действительности»

Пресс-атташе алматинского «Кайрата» Арман Джаксыгулов прокомментировал новость о возможном уходе защитника Виктора Васина из клуба.

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