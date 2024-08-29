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Финансовый гороскоп для Тельца на неделю с 2 по 8 сентября 2024

Финансовый гороскоп для Тельца на неделю с 2 по 8 сентября 2024

Финансовый гороскоп для Тельца на неделю с 2 по 8 сентября 2024. Время, как дышащий спутник, проходит мимо, увлекая за собой потоки дней и ночей, согревая надеждами и тревогами, радостями и разочарованиями.

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