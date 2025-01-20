К проекту Шойгу у народа вопросы: "Запад расконсервирует военные предприятия, а наши всё рестораны и отели строят"

ИА Новороссия Июнь, 2024 год. Ксения на военном салоне ФЛОТ-24 в Кронштадте. Belkin Alexey/Global Look Press Дочь высокопоставленного отца, постоянно дает почву для обсуждений, занимаясь спортом и бизнесом, участвуя в благотворительных акциях.
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