К проекту Шойгу у народа вопросы: "Запад расконсервирует военные предприятия, а наши всё рестораны и отели строят"

ИА Новороссия Июнь, 2024 год. Ксения на военном салоне ФЛОТ-24 в Кронштадте. Belkin Alexey/Global Look Press Дочь высокопоставленного отца, постоянно дает почву для обсуждений, занимаясь спортом и бизнесом, участвуя в благотворительных акциях.