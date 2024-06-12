В Кировграде началось строительство Центра культурного развития

В городе Кировграде началось строительство Центра культурного развития. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков провел торжественную церемонию закладки первого камня в основание этого важного объекта.
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