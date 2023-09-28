В Ростове-на-Дону увековечили июньский мятеж ЧВК "Вагнер" в памятных значках

Житель донской столицы создал значки в память о мятеже 23-24 июня, связанном с Евгением Пригожиным.Июньские события в Ростове-на-Дону настолько впечатлили жителя города Андрея Забиваку, что он создал памятные значки в память о случившемся мятеже с участием бойцов ЧВК "Вагнер" под командованием Евгения Пригожина.