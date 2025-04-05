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Чемпионат Италии. «Тренто» – «Скафати», «Дертона» – «Трапани Шарк»

«Тренто» примет «Скафати», «Дертона» сыграет с «Трапани Шарк». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Тренто – Скафати Дата проведения 5 апреля, 21.

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