В Славянском районе перед судом предстанет обвиняемая в незаконном хранении наркотиков

Следственным отделом ОМВД России по Славянскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 49-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».