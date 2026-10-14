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Царьград

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Экс-глава МУП «ПОВВ» Хабиров обвиняется в ущербе бюджету на 19,6 млн

Экс-глава МУП «ПОВВ» Хабиров обвиняется в ущербе бюджету на 19,6 млн

Следствие считает, что Сергей Хабиров подписал акты приёмки не полностью выполненных работ, из-за чего подрядчику перечислили свыше 1,2 млн рублей, а бюджет Челябинска потерял 19,6 млн рублей.

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