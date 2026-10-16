«Две недели до конца»: Зеленского призывают приготовить белый флаг 17 областей в огне, на Украине нарастают панические настроения Российская армия в ночь на 15 октября продолжила демилитаризацию бандеровщины ударами возмездия.
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