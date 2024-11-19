Ушедшие добровольцами белгородские чиновники демобилизовались через месяц после подписания контракта

А таким лжепатриотам нужна для карьеры отметка в трудовой и военном билете. Поэтому и хватило только на месяц. Никакого к ним уважения. Это не мужики. Скорее всего исугались за свою жизнь.

NS

Nina S

Жалко наших парней, которые честно воюют уже несколько лет на Донбассе, которые не жалеют жизни своей ради спасения Родины и её граждан, и при этом даже не думают о том, чтобы через месяц позорно сбежать обратно. Только бы они вернулись живыми домой, наши родненькие, только бы не погибли - а мы им в ноги будем кланяться - как НАСТОЯЩИМ героям!