В начале октября Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сетовал на то, что его подчинённые "массово покинули рабочие места, чтобы вступить в военное подразделение "БАРС-Белгород".
Ушедшие добровольцами белгородские чиновники демобилизовались через месяц после подписания контракта
Комментарии
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Николай Кузнецов
До какой же степени они уверены в своей непотопляемости
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46 мин.
СТ
Сергей Туренко
А таким лжепатриотам нужна для карьеры отметка в трудовой и военном билете. Поэтому и хватило только на месяц. Никакого к ним уважения. Это не мужики. Скорее всего исугались за свою жизнь.
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37 мин.
NS
Nina S
Жалко наших парней, которые честно воюют уже несколько лет на Донбассе, которые не жалеют жизни своей ради спасения Родины и её граждан, и при этом даже не думают о том, чтобы через месяц позорно сбежать обратно. Только бы они вернулись живыми домой, наши родненькие, только бы не погибли - а мы им в ноги будем кланяться - как НАСТОЯЩИМ героям!
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15 мин.
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