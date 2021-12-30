Региональный конкурс патриотической песни ´Сердцем причастны´ завершился в Могилевской области. Проходило творческое соревнование в нескольких номинациях: лучший вокалист, ансамбль и исполнитель песен периода войны в Афганистане 979-989 годов.
Региональный конкурс патриотической песни ´Сердцем причастны´ завершился в Могилевской области. Проходило творческое соревнование в нескольких номинациях: лучший вокалист, ансамбль и исполнитель песен периода войны в Афганистане 979-989 годов.
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