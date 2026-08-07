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Том Ли из Bitmine предупредил: у биткоина нет плана защиты от квантовых угроз до 2028 года

Том Ли из Bitmine предупредил: у биткоина нет плана защиты от квантовых угроз до 2028 года

Председатель совета директоров Bitmine Том Ли заявил, что сообщество биткоина до сих пор не выработало единого консенсуса относительно защиты сети от будущих квантовых вычислений — в отличие от конкурирующих блокчейнов.

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