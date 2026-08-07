Том Ли из Bitmine предупредил: у биткоина нет плана защиты от квантовых угроз до 2028 года

Председатель совета директоров Bitmine Том Ли заявил, что сообщество биткоина до сих пор не выработало единого консенсуса относительно защиты сети от будущих квантовых вычислений — в отличие от конкурирующих блокчейнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии