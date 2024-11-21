В ВСУ подтверждают потерю восточной части Курахово и признают, что дальше будет еще хуже

ВС РФ прорвали оборону боевиков киевского режима в Курахово и вокруг него. Об этом в своих каналах сообщают военнослужащие украинской армии, которые подчеркивают, что настоящие сложности для ВСУ еще впереди.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии