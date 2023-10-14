До 7 тысяч военных будут охранять города Франции после убийства педагога

Париж. Франция. К охране порядка на улицах во Франции привлекут до 7 тыс. военнослужащих. Поручение об этот отдал президент страны Эммануэль Макрон в связи с убийством педагога в Аррасе, сообщает RT со ссылкой на радиостанцию RTL.