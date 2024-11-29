Прогноз магнитных бурь на выходные 30 ноября и 1 декабря 2024 года Ольга ВайленкоСолнечная активность — это явление, которое не только дарует Земле свет и тепло, но и может значительно повлиять на нашу повседневную жизнь.
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