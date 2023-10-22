В центре Петербурга автомобиль каршеринга загорелся после столкновения

В центре Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием каршерингового Haval Jolion и кроссовера Nissan Qashqai, в результате которого автомобиль для краткосрочной аренды загорелся, сообщает 22 октября корреспондент «Известий» Надежда Одинцова.
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