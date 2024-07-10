Орбан осудил возрастающую роль НАТО в украинском конфликте

В конфликте на Украине Североатлантический альянс берет на себя все более активную роль, однако не понимает всех рисков, которые могут быть при реализации такой политики, заявил в своем обращении глава венгерского правительства Виктор Орбан.
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