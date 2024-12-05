WSJ: участник штурма Капитолия хотел отправиться воевать на стороне России

Американец Дэниел Лофтус, который в 2021 году штурмовал Капитолий США, хотел присоединиться к российским ВС для участия в боях против ВСУ, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на судебные документы.
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