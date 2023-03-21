Наш потерянный мир

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Востоковед Колотов объяснил, как визит Си Цзиньпина показал провал Запада

Востоковед Колотов объяснил, как визит Си Цзиньпина показал провал Запада

Профессор СПбГУ, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Владимир Колотов в разговоре со «Звездой» рассказал, почему визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву показал провал коллективного Запада по изоляции России в мировом сообществе.

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