Востоковед Колотов объяснил, как визит Си Цзиньпина показал провал Запада

Профессор СПбГУ, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Владимир Колотов в разговоре со «Звездой» рассказал, почему визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву показал провал коллективного Запада по изоляции России в мировом сообществе.