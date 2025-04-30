Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с агентством РИА Новости сообщил, что предложение главы киевского режима Владимира Зеленского установить перемирие как минимум на 30 дней является уловкой.
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