Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    В каком месте стену ставить будут? Пока стройка идет граница с Россией все время меняется. Предлагаю начинать строить...Посол ФРГ в Киеве...
  • Терехов Олег
    Давно пора! Нахрена нам с ними о чем то говорить, ведь не о сем с дибилами разговаривать.Депутат Госдумы п...
  • Евгений Попов
    Не хотят, однако, к Бандере!Сотрудники украин...

Представитель Министерства обороны Великобритании ответил России по поводу поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном

Представитель Министерства обороны Великобритании ответил России по поводу поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном

Великобритания использует обедненный уран в бронебойных снарядах на протяжении многих десятилетий. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Соединенного королевства, отвечая на претензии России по поводу готовящихся поставок таких боеприпасов Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх