Представитель Министерства обороны Великобритании ответил России по поводу поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном

Великобритания использует обедненный уран в бронебойных снарядах на протяжении многих десятилетий. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Соединенного королевства, отвечая на претензии России по поводу готовящихся поставок таких боеприпасов Украине.
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