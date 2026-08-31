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Новости для Фанов

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Почему стать вторым Ричи Блэкмором невозможно: урок альбома Heaven & Earth

Почему стать вторым Ричи Блэкмором невозможно: урок альбома Heaven & Earth

Конец девяностых запомнился мне как период, когда музыкальная индустрия словно застыла в нерешительности.

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