Жители боятся, что разлом превратится в яму, и в нее провалится не только дорога, но и многоквартирный дом

Жители боятся, что разлом превратится в яму, и в нее провалится не только дорога, но и многоквартирный домВ Краснодаре на улице Игнатова, напротив 43-го дома появилась большая трещина на дорожном полотне.
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