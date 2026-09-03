Водитель мотоцикла пострадал в ДТП на Новомарьинской

ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло 2 сентября рядом с автобусной остановкой на юго-востоке Москвы.
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