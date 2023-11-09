5 секретных вертолетов последнего поколения

Во второй половине прошлого столетия боевые вертолеты получили значительный толчок в развитии. Но по сравнению с современными винтокрылыми машинами, пять из которых до сих пор остаются засекреченными, вертолеты прошлого не идут ни в какое сравнение.
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