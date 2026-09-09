Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Русские - не доверчивые дурачки!

Русские - не доверчивые дурачки!

Сейчас   у  нас  повсюду  много  С. Лаврова -   он  и  выступает, и  интервью  даёт  самым  разным   изданиям и проектам, в  том  числе  и  таким,  о которых  я  ранее   никогда  не  слышала.

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