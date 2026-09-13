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Пункт-А

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Больше чем в два раза: у кого в Астраханской области взлетела зарплата

Больше чем в два раза: у кого в Астраханской области взлетела зарплата

По данным аналитиков hh.ru, за восемь месяцев 2026 года средняя предлагаемая зарплата в Астраханской области выросла на 15% — с 59,9 тыс.

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