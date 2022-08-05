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Blink. Суперспринт. Фийон-Майе, братья Бо, Лагрейд, Дале, Кристиансен выступят в гонке

6 августа на лыжероллерном фестивале Blink в норвежском Саннесе пройдет мужской суперспринт.  Blink-2022 Саннес, Норвегия Суперспринт Мужчины Начало четвертьфиналов – 16.

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