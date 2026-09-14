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На православной карте Среднего Урала появился уникальный храм

На православной карте Среднего Урала появился уникальный храм

АЛАПАЕВСК, 14 сентября, ФедералПресс. В Алапаевске состоялся торжественный чин освящения нижнего храма в честь Августовской иконы Пресвятой Богородицы.

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