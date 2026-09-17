Джеймс Кэмерон купил компанию Outsyders — ИИ поможет создавать 3D-фильмы быстрее и дешевле

Ранее его компания Lightstorm Vision приобрела компанию Stereotec Компания Lightstorm Vision, принадлежащая Джеймсу Кэмерону, приобрела Outsyders — разработчика технологий 3D-постобработки с использованием искусственного интеллекта.
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