Разыскиваемого по линии Интерпола насильника депортировали в Россию

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Таиланда депортирован россиянин, разыскиваемый за преступление против половой неприкосновенности, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
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