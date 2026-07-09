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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Два журналиста поругались на пресс-конференции Марокко. Когда их успокоили, Браим со смехом заявил: «Извините, я забыл вопрос». Тренер Уахби добавил: «Рассадим вас, как в школе»

Спор между двумя журналистами прервал предматчевую пресс-конференцию сборной Марокко. Марокканцы сегодня сыграют против Франции в 1/4 финала ЧМ-2026 .

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