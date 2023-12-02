БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Недавно избранный президент Эквадора прибыл на инаугурацию под марш «День Победы» Давида Тухманова

Недавно избранный президент Эквадора прибыл на инаугурацию под марш «День Победы» Давида Тухманова

Все больше стран Южной Америки сегодня стремятся к сотрудничеству с Россией. При этом некоторые из представителей властей латиноамериканских государств открыто выражают свою симпатию к нашей стране, не опасаясь реакции со стороны, находящегося по близости, «гегемона».

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