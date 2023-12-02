Недавно избранный президент Эквадора прибыл на инаугурацию под марш «День Победы» Давида Тухманова

Все больше стран Южной Америки сегодня стремятся к сотрудничеству с Россией. При этом некоторые из представителей властей латиноамериканских государств открыто выражают свою симпатию к нашей стране, не опасаясь реакции со стороны, находящегося по близости, «гегемона».
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